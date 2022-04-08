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Лукашенко составил свой список недружественных стран. Украины в нем нет

Фото: Александр Лукашенко (president gov by)
Автор: Артем Горовенко

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко составил свой список недружественных стран. Но Украины в нем нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусский портал pravo.by.

Сообщается, что в перечень недружественных стран Беларусь внесла 39 государств:

  • 27 стран ЕС
  • США
  • Великобритания
  • Канада
  • Норвегия
  • Исландия
  • Швейцария
  • Албания
  • Черногория
  • Северная Македония
  • Лихтенштейн
  • Австралия
  • Новую Зеландия

Отметим, в марте свой список недружественных государств утвердила Россия. В нем оказалось 46 государств. Кроме перечисленных в белорусском списке это Андорра, Микронезия, Монако, Сан-Марино, Южная Корея, Тайвань и Япония.

Напомним, ранее Лукашенко заявил о проведении своей "спецоперации" в Украине, которая касалась белорусских дальнобойщиков.

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