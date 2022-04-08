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Лукашенко склав свій список недружніх країн. України в ньому немає

Фото: Олександр Лукашенко (president gov by)
Автор: Артем Горовенко

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко склав свій список недружніх країн. Але України в ньому немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруський портал pravo.by.

Повідомляється, що до переліку недружніх країн Білорусь внесла 39 держав:

  • 27 країн ЄС
  • США
  • Великобританія
  • Канада
  • Норвегія
  • Ісландія
  • Швейцарія
  • Албанія
  • Чорногорія
  • Північна Македонія
  • Ліхтенштейн
  • Австралія
  • Нову Зеландія

Відзначимо, в березні свій список недружніх держав затвердила Росія. У ньому виявилося 46 держав. Крім перерахованих в білоруському списку це Андорра, Мікронезія, Монако, Сан-Марино, Південна Корея, Тайвань і Японія.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив про проведення своєї "спецоперації" в Україні, яка стосувалася білоруських далекобійників.

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Олександр ЛукашенкоБілорусь