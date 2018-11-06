Лукашенко сумнівається в доцільності російської бази в Білорусі

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко заявив, що російська військова база не потрібна Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає непотрібним розміщення російської військової бази на території його країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Зокрема, Лукашенко заявив, що відсутність військової бази Росії в Білорусі є надуманою проблемою. Крім того, на його думку, така база не потрібна Білорусі.

"Чи буде тут військова база, чи не буде - різниці абсолютно ніякої немає. Ми її не розміщуємо тут не тому, що ми хочемо американцям або комусь показати, що ми суверенні та незалежні. Ми не розміщаємо, тому що вона тут не потрібна", - зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко запропонував віддати Білорусі контроль над російсько-українським кордоном на окупованому Донбасі.

"Ми можемо взяти на себе відповідальність за забезпечення миру в східних регіонах України і контроль на російсько-українському кордоні, а також супроводжувати проведення виборів на Донбасі, виходячи з розуміння того, що ці регіони є невід'ємною частиною України", - додав Лукашенко.

Крім того, він заявив, що вважає небезпечним будь-яке зволікання у вирішенні конфлікту на Донбасі.