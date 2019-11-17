Лукашенко сомневается в необходимости союза с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил под сомнение возможный союз с Россией, поскольку Москва, по его словам, постоянно меняет условия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Так, Лукашенко заявил, что каждый год Российская Федерация "подсовывает новые условия" Минску. Он добавил, что постоянные изменения условий наносят ущерб белорусской экономике.

"Когда ты вступаешь в какое-то объединение, то ты рассчитываешь что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого. Что происходит у нас (с Россией - ред.). Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, на х..на нужен тогда такой союз", - пояснил он.

Кроме того, белорусский лидер подчеркнул, что Минск не подпишет договор об интеграции с Россией, если это будет угрожать суверенитету Беларуси.

"Ни один документ не будет мною подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самый главный принцип - суверенитет и независимость", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь намерена изменить договор с Российской Федерацией о взаимных усилиях в охране границы. Инициирование изменений в договоре в Минске объяснили недовольством из-за дополнительных пунктов контроля на российской границе, где задерживаются транзитные товары.