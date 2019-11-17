Лукашенко сумнівається в потрібності союзу з Росією

Президент Білорусі Олександр Лукашенко взяв під сумнів можливий союз з Росією, оскільки Москва, за його словами, постійно змінює умови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Так, Лукашенко заявив, що кожного року Російська Федерація "підсовує нові умови" Мінську. Він додав, що постійні зміни умов завдають збитки білоруській економіці.

"Коли ти вступаєш в якесь об'єднання, то ти розраховуєш що з кожним місяцем, роком не буде гірше, ніж до цього. Що відбувається у нас (з Росією - ред.). Нам кожен рік підсовують нові умови, і ми постійно в економіці щось втрачаємо, втрачаємо і втрачаємо. Вибачте, на х..на потрібен тоді такий союз", - пояснив він.

Крім того, білоруський лідер наголосив, що Мінськ не підпише договір про інтеграцію з Росією, якщо це буде загрожувати суверенітету Білорусі.

"Жоден документ не буде мною підписаний, якщо він буде суперечити конституції і фундаментальним принципам життя нашого суспільства. А найголовніший принцип - суверенітет і незалежність", - підкреслив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь має намір змінити договір з Російською Федерацією про взаємні зусилля в охороні кордону. Ініціювання змін в договорі у Мінську пояснили невдоволенням через додаткові пункти контролю на російському кордоні, де затримуються транзитні товари.