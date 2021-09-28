UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Лукашенко согласился на референдум по отмене смертной казни в Беларуси

Автор: Сергей Новиков

Лидер правящего режима в Беларуси Александр Лукашенко согласился на референдум по отмене смертной казни в Беларуси. Он может пройти в будущем, отдельно от вопросов конституции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, в белорусском обществе сохраняются полярные мнения насчет смертной казни.

"Разброс по смертной казни большой. Это действительно так. Если мы сейчас поднимем этот вопрос… Все-таки я думаю, что большинство за сохранение смертной казни", - отметил Лукашенко.

Он также согласился, что соответствующий вопрос нужно отнести в будущее.

"Если уже на то пошло, рассмотреть его отдельно на референдуме. И людям об этом сказать", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее глава Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич предложил провести референдум по вопросу отмены смертной казни, который возможен "в будущем, но не сейчас".

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоБеларусьРеферендум