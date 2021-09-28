Лукашенко согласился на референдум по отмене смертной казни в Беларуси

По его словам, в белорусском обществе сохраняются полярные мнения насчет смертной казни.

"Разброс по смертной казни большой. Это действительно так. Если мы сейчас поднимем этот вопрос… Все-таки я думаю, что большинство за сохранение смертной казни", - отметил Лукашенко.

Он также согласился, что соответствующий вопрос нужно отнести в будущее.

"Если уже на то пошло, рассмотреть его отдельно на референдуме. И людям об этом сказать", - добавил Лукашенко.