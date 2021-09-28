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В Беларуси предложили референдум по смертной казни

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Минск, Вторник 28 сентября 2021 16:00
В Беларуси предложили референдум по смертной казни Фото: Петр Миклашевич, глава КС Беларуси (belta.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич предложил провести референдум по вопросу отмены смертной казни в стране. Такой референдум, по его словам, возможен в будущем, но не сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское государственное издание "Белта".

С таким заявлением Миклашевич выступил после обсуждения предложений по изменениям в конституцию Беларуси с участием главы белорусского режима Александра Лукашенко.

"Обсуждался вопрос, который не нашел единых подходов на заседаниях конституционной комиссии, связанный со статьей Конституции, предусматривающей возможность применения смертной казни. Сегодня позиция, что пока нет необходимости выносить этот вопрос не референдум по новой редакции Конституции - ред.). С этой целью нужно проводить специальный референдум в будущем", - сказал он.

Миклашевич добавил, что сегодня обсуждать вопрос отмены смертной казни или изменения порядка ее применения нецелесообразно.

"Поскольку этот вопрос очень чувствителен. Оно рассматривалось уже на референдуме в 1996 году. И для проведения специального референдума нужна соответствующая работа, социологические исследования, разъяснительная работа и проверка готовности общества к принятию такого ответственного решения", - пояснил глава КС Беларуси.

Сейчас Беларусь единственная страны Европы, где до сих пор применяется смертная казнь. Однако с 2000 года количество смертных приговоров постепенно уменьшается.

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