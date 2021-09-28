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Лукашенко погодився на референдум щодо скасування смертної кари в Білорусі

Автор: Сергей Новиков

Лідер правлячого режиму в Білорусі Олександр Лукашенко погодився на референдум щодо скасування смертної кари в Білорусі. Він може пройти в майбутньому, окремо від питань конституції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

За його словами, в білоруському суспільстві зберігаються полярні думки щодо смертної кари.

"Розкид по смертній карі великий. Це дійсно так. Якщо ми зараз піднімемо це питання... Все-таки я думаю, що більшість за збереження смертної кари", - зазначив Лукашенко.

Він також погодився, що відповідне питання треба віднести в майбутнє.

"Якщо вже на те пішло, розглянути його окремо на референдумі. І людям про це сказати", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше голова Конституційного суду Білорусі Петро Миклашевич запропонував провести референдум з питання скасування смертної кари, який можливий "в майбутньому, але не зараз".

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Олександр ЛукашенкоБілорусьРеферендум