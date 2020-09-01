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Лукашенко о смене власти: то, что произошло в Украине, будет цветочками

Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что возможная смена власти в стране приведет к "резне". По его мнение, по сравнению с ней ситуации в Украине после Майдана "покажется цветочками".

Об этом он заявил журналистам, передает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что его поддерживают миллионы людей, а приход к власти альтернативных сил угрожает целостности Беларуси.

"Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками", - заявил он.

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Он также добавил, что члены координационный совета оппозиции будут привлечены к ответственности.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что в Беларуси не будет гражданской войны, но такой вариант возможен, если люди начнут ломать друг друга "через колено".

Кроме того, он пообещал сохранить "общее отечество" с российским президентом Владимиром Путиным - от Бреста до Владивостока.

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