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Лукашенко словами о Крыме сжег мосты и сделал Беларусь враждебной страной, - Кулеба

Автор: Артем Горовенко

Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко своими заявлениями об оккупированном Крыме сжег мосты в отношениях с Украиной. А также сделал Беларусь враждебной страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для латвийского портала sargs.lv.

По его словам, ситуацию на украинской границе нельзя рассматривать в отрыве от событий в других местах.

"Белорусский диктатор Александр Лукашенко недавно объявил о планах посетить оккупированный Россией Крымский полуостров. Это небольшая, но важная деталь гораздо более широкой картины. Что таким образом достигается? Этим заявлением Лукашенко сжигает практически все мосты в отношениях с Украиной, делая Беларусь враждебной Украине страной", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее Лукашенко впервые назвал Крым "де-юре российским".

А Кулеба заявил, что не исключает участия белорусских войск во вторжении в Украину.

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