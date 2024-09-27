UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лукашенко слідом за Путіним почав погрожувати НАТО "ядеркою"

Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Олександр Лукашенко слідом за російським диктатором Володимиром Путіним почав погрожувати Заходу ядерною зброєю. Назвав державний кордон Білоруссі - червоною лінією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Олександра Лукашенка, якого цитує місцеве видання "БелТА".

Як відзначив Лукашенко, у разі вторгнення Заходу на Російську Федерацію (РФ) або ж Білорусь, Москва та Мінськ нібито одразу застосують ядерну зброю. 

Зокрема він звинуватив Польщу у тому, що вона "вже руки потирає" й разом з американцями "вишикувалась вздовж кордону, особливо польського". 

"Ми застосуємо ядерну зброю - нам можуть відповісти. І по Росії в тому числі. Тому Росія весь арсенал застосує. А це вже світова війна. Цього не хоче і Захід. Вони до цього не готові. Але ми їм відверто говоримо: червона лінія - це державний кордон. Наступили на неї - відповідь буде миттєвою. Ми до цього готуємося. Я чесно і відверто про це говорю", - додав він. 

Ядерні погрози Заходу 

Ядерні погрози з боку Росії та Білорусі стали особливо виразними на фоні війни в Україні, де агресія Росії супроводжується постійними натяками на можливе використання ядерної зброї. Кремль намагається використовувати цю риторику як засіб залякування Заходу, нагадуючи про свої стратегічні ядерні можливості в умовах посилення військової підтримки України з боку західних союзників.

Нещодавно диктатор Путін  анонсував зміни в ядерній доктрині Росії, які розширять умови застосування ядерного арсеналу.

Про те, що таке ядерна доктрина та як на це реагує Україна, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоВолодимир ПутінНАТО