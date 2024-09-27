Лукашенко вслед за Путиным начал угрожать НАТО "ядеркой"

Как отметил Лукашенко, в случае вторжения Запада у Российскую Федерацию (РФ) или Беларусь, Москва и Минск якобы сразу применят ядерное оружие.

В частности он обвинил Польшу в том, что она "уже руки потирает" и вместе с американцами "выстроилась вдоль границы, особенно польской".

"Мы применим ядерное оружие - нам могут ответить. И по России в том числе. Поэтому Россия весь арсенал применит. А это уже мировая война. Этого не хочет и Запад. Они к этому не готовы. Но мы им откровенно говорим: красная линия - это государственная граница. Наступили на нее - ответ будет мгновенным. Мы к этому готовимся. Я честно и откровенно об этом говорю", - добавил он.

Ядерные угрозы Запада

Ядерные угрозы со стороны России и Беларуси стали особенно выразительными на фоне войны в Украине, где агрессия России сопровождается постоянными намеками на возможное использование ядерного оружия. Кремль пытается использовать эту риторику как средство запугивания Запада, напоминая о своих стратегических ядерных возможностях в условиях усиления военной поддержки Украины со стороны западных союзников.

Недавно диктатор Путин анонсировал изменения в ядерной доктрине России, которые расширят условия применения ядерного арсенала.

О том, что такое ядерная доктрина и как на это реагирует Украина, - читайте в материале РБК-Украина.