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Лукашенко сделал первое заявление после выборов

Пуховичский район, Понедельник 10 августа 2020 11:06
Лукашенко сделал первое заявление после выборов
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Игорь Литвиненко

Лукашенко пока никак не реагировал и не комментировал результаты выборов и протесты

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первое заявление после выборов президента. При этом он пока никак не реагировал и не комментировал протесты.

Об этом сообщает БелТА.

Сообщается, что 10 августа Лукашенко отправился в Пуховичский район Минской области для ознакомления с ходом реализации инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства.

"Политика одна должна быть - люди", - сообщил Лукашенко.

Напомним, в Беларуси 9 августа прошли президентские выборы, после которых в стране вспыхнули массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки.

При этом на протяжении вчерашнего дня и ночью Лукашенко пока так и не отреагировал на массовые протесты.

Как писало РБК-Украина, в ходе протестов в Беларуси задержали более 200 человек.

Также белорусские правозащитники сообщили о смерти мужчины, которого в Минске сбил автозак, въехавший в толпу демонстрантов.

При этом в Министерстве внутренних дел отрицают гибель участника акции протеста.

Напомним, по предварительным результатам, которые сегодня утром огласили в белорусском ЦИК, победу с более чем 80% голосов одержал Александр Лукашенко, тогда как Светлана Тихановская набрала 9,9% голосов.

В штабе Тихановской заявили, что не признают такие результаты, так как по их данным, именно Тихановская набрала от 70 до 80% голосов на всех избрательных участках.

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