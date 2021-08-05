Лукашенко считает, что в основе политики руководства Украины лежит конфронтация

Он решил обсудить, в частности, политику блока НАТО.

"Руководство Украины, проводя антинародный курс там (в Украине, - ред.), взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там - на Запад, на Восток идут, на Юг - неважно. Это их дело определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которых мы не имели ранее", - сказал Лукашенко.