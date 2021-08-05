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Лукашенко считает, что в основе политики руководства Украины лежит конфронтация

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Четверг 05 августа 2021 11:34
Лукашенко считает, что в основе политики руководства Украины лежит конфронтация Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Александр Лукашенко заявил, что в основе политики руководства Украины якобы лежит конфронтация. Он считает, что это несет дополнительную угрозу для Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лукашенко в ходе совещания с руководством силовых структур Беларуси.

Он решил обсудить, в частности, политику блока НАТО.

"Руководство Украины, проводя антинародный курс там (в Украине, - ред.), взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там - на Запад, на Восток идут, на Юг - неважно. Это их дело определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которых мы не имели ранее", - сказал Лукашенко.

Напомним, сегодня Лукашенко поручил силовикам закрыть каждый метр границы Беларуси.

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