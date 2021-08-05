Лукашенко вважає, що в основі політики керівництва України лежить конфронтація
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Олександр Лукашенко заявив, що в основі політики керівництва України нібито лежить конфронтація. Він вважає, що це несе додаткову загрозу для Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лукашенка в ході наради з керівництвом силових структур Білорусі.
Він вирішив обговорити, зокрема, політику блоку НАТО.
"Керівництво України, проводячи антинародний курс там (в Україні, - ред.), взяло орієнтацію конфронтації. Ми не говоримо, куди вони там- на Захід, на Схід йдуть, на Південь - неважливо. Це їхня справа визначатися. Але в основі їхньої політики лежить конфронтація. І для нас це додаткова загроза, якої ми не мали раніше", - сказав Лукашенко.
Нагадаємо, що сьогодні Лукашенко доручив силовикам закрити кожен метр кордону Білорусі.