Лукашенко вважає, що в основі політики керівництва України лежить конфронтація

Він вирішив обговорити, зокрема, політику блоку НАТО.

"Керівництво України, проводячи антинародний курс там (в Україні, - ред.), взяло орієнтацію конфронтації. Ми не говоримо, куди вони там- на Захід, на Схід йдуть, на Південь - неважливо. Це їхня справа визначатися. Але в основі їхньої політики лежить конфронтація. І для нас це додаткова загроза, якої ми не мали раніше", - сказав Лукашенко.