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Лукашенко вважає, що в основі політики керівництва України лежить конфронтація

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Четвер 05 серпня 2021 11:34
Лукашенко вважає, що в основі політики керівництва України лежить конфронтація Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Олександр Лукашенко заявив, що в основі політики керівництва України нібито лежить конфронтація. Він вважає, що це несе додаткову загрозу для Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лукашенка в ході наради з керівництвом силових структур Білорусі.

Він вирішив обговорити, зокрема, політику блоку НАТО.

"Керівництво України, проводячи антинародний курс там (в Україні, - ред.), взяло орієнтацію конфронтації. Ми не говоримо, куди вони там- на Захід, на Схід йдуть, на Південь - неважливо. Це їхня справа визначатися. Але в основі їхньої політики лежить конфронтація. І для нас це додаткова загроза, якої ми не мали раніше", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що сьогодні Лукашенко доручив силовикам закрити кожен метр кордону Білорусі.

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Олександр Лукашенко НАТО Україна
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