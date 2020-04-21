Лукашенко считает глупостью ношение масок в школах

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает глупостью ношение защитных масок в школах в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

По словам Лукашенко, те, кто заставляет детей носить маски, пользоваться "горючими антисептиками на этаноле" и рассаживает по классу, занимаются "очковтирательством и показухой".

"Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят. Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо. Если там кто-то "упражняется", скорее всего, это самодеятельность. А за то, что министерство и губернаторы не проконтролировали этот вопрос, они ответят", - прокомментировал Лукашенко информацию о введении защитных мер в школах Беларуси.

Также он отметил, что решение о возобновлении учебного процесса в школах принималось после анализа эпидемиологической ситуации в стране.

"ОРВИ у нас уже почти на нуле... Что касается этого вируса: оценивая все, изучая мнения, докладывали мне. Я принял решение, что надо начинать ходить в школу и учиться", - сказал Лукашенко.

Напомним, 17 апреля Лукашенко заявил о необходимости возобновления учебного процесса. По его словам, на втягивание в образовательный процесс должно хватить одной недели после Пасхи.

Ранее РБК-Украина писало, что миссия Всемирной организации здравоохранения представила рекомендации по коронавирусу по итогам своего визита в Беларусь. В частности, ВОЗ рекомендовала отменить все общественные мероприятия и продолжить информирование о COVID-19.