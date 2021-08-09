ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лукашенко о сбежавших из страны IT-шниках: будем разбирать каждый случай до нитки

Новина українською →
Минск, Понедельник 09 августа 2021 15:56
Лукашенко о сбежавших из страны IT-шниках: будем разбирать каждый случай до нитки Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Александр Лукашенко пригрозил сбежавшим из Беларуси после начала протестов IT-шникам. Лукашенко заявил, что при их возвращении в страну будут до нитки разбирать каждый случай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Лукашенко.

"Будем разбираться до нитки. С такими - до нитки... А наши айтишники, если уехали 1500, даже если 2000, до нитки разберем. Чего ты туда поехал? Возвращаешься? Будем по каждому разбираться", - сказал он.

Лукашенко отметил, что никто не запрещает сбежавшим, в частности в Украину, белорусским IT-шникам возвращаться домой, но при возвращении их будут проверять на наличие нарушений закона.

"Мы им не запрещаем въезжать. Но они должны понимать: если нарушил закон - ответишь", - добавил глава белорусского режима.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь
NEWS
Меркель приедет в Киев и встретится с Зеленским: названа предварительная дата
Меркель приедет в Киев и встретится с Зеленским: названа предварительная дата
DAILY
Юлия Лапутина: Маргинализируются не ветераны, а их образ в обществе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Юлия Лапутина: Маргинализируются не ветераны, а их образ в обществе