Лукашенко о сбежавших из страны IT-шниках: будем разбирать каждый случай до нитки

Александр Лукашенко пригрозил сбежавшим из Беларуси после начала протестов IT-шникам. Лукашенко заявил, что при их возвращении в страну будут до нитки разбирать каждый случай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Лукашенко .

"Будем разбираться до нитки. С такими - до нитки... А наши айтишники, если уехали 1500, даже если 2000, до нитки разберем. Чего ты туда поехал? Возвращаешься? Будем по каждому разбираться", - сказал он.

Лукашенко отметил, что никто не запрещает сбежавшим, в частности в Украину, белорусским IT-шникам возвращаться домой, но при возвращении их будут проверять на наличие нарушений закона.

"Мы им не запрещаем въезжать. Но они должны понимать: если нарушил закон - ответишь", - добавил глава белорусского режима.