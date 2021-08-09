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Лукашенко про IT-шників, які втекли з країни: будемо розбирати кожен випадок до нитки

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Мінськ, Понеділок 09 серпня 2021 15:56
Лукашенко про IT-шників, які втекли з країни: будемо розбирати кожен випадок до нитки Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Олександр Лукашенко пригрозив втікачам з Білорусі після початку протестів IT-шникам. Лукашенко заявив, що при їх поверненні в країну будуть до нитки розбирати кожен випадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Лукашенка.

"Будемо розбиратися до нитки. З такими - до нитки... А наші айтішники, якщо поїхали 1500, навіть якщо 2000, до нитки розберемо. Чого ти туди поїхав? Повертаєшся? Будемо по кожному розбиратися", - сказав він.

Лукашенко зазначив, що ніхто не забороняє білоруським IT-шникам, які втекли, зокрема в Україну, повертатися додому, але при поверненні їх перевірятимуть на наявність порушень закону.

"Ми їм не забороняємо в'їжджати. Але вони повинні розуміти: якщо порушив закон - відповіси", - додав глава білоруського режиму.

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Олександр Лукашенко Білорусь
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