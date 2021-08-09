Лукашенко про IT-шників, які втекли з країни: будемо розбирати кожен випадок до нитки

Олександр Лукашенко пригрозив втікачам з Білорусі після початку протестів IT-шникам. Лукашенко заявив, що при їх поверненні в країну будуть до нитки розбирати кожен випадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Лукашенка .

"Будемо розбиратися до нитки. З такими - до нитки... А наші айтішники, якщо поїхали 1500, навіть якщо 2000, до нитки розберемо. Чого ти туди поїхав? Повертаєшся? Будемо по кожному розбиратися", - сказав він.

Лукашенко зазначив, що ніхто не забороняє білоруським IT-шникам, які втекли, зокрема в Україну, повертатися додому, але при поверненні їх перевірятимуть на наявність порушень закону.

"Ми їм не забороняємо в'їжджати. Але вони повинні розуміти: якщо порушив закон - відповіси", - додав глава білоруського режиму.