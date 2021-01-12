Лукашенко о санкциях Запада: "мы должны симметрично ответить"

Сегодня, 12 января, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости ответить на санкции Запада против действующих белорусских властей. Он отметил, что в стране работают несколько тысяч иностранных предприятий.

Об этом сообщает БелТА.

"Они (страны, которые ввели санкции, - ред.) должны понимать. У нас хорошо с хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять - мы должны симметрично ответить", - сказал Лукашенко.

Он также добавил, что боятся Запад не стоит.

"Не надо бояться, надо уже им показывать зубы. Но, тем не менее, свои предприятия, типа МЗКТ, "Амкодор", еще там одно-два, мы должны их поддержать", - сказал президент.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что Запад якобы выступил против Беларуси с целью подобраться к России.

Также ранее глава республики призвал граждан страны "взять голову в руки". Он считает, что белорусам следует задуматься о будущем.