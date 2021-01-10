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Лукашенко: Запад начал "крестовый поход" против Беларуси, чтобы подобраться к РФ

Беларусь, Воскресенье 10 января 2021 19:57
Лукашенко: Запад начал "крестовый поход" против Беларуси, чтобы подобраться к РФ
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Юлия Струк

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад якобы выступил против республики. И все это - с целью подобраться к России.

Об этом сообщает телеканал "Дождь".

По мнению Лукашенко, западные страны начали "крестовый поход" против Беларуси, чтобы подобраться к РФ.

"Имейте в виду, следующие будете вы. Не расслабляйтесь", - сказал он.

Глава Беларуси полагает, что за лидером оппозиции Светланой Тихановской стоят спецслужбы Литвы и Польши, которые якобы финансируют ее, "определяют и направляют", а управляют такими процессами США.

"У россиян и белорусов - соответствующих людей - единое мнение, что этим заправляют США", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, ранее глава республики призвал граждан страны "взять голову в руки". Он считает, что белорусам следует задуматься о будущем.

По словам президента, белорусы только вместе могут спасти свою страну, а в другом случае "дети будут ходить в лаптях и снова под кнутом".

Как писало РБК-Украина, Лукашенко заявил, что покинет пост только по результатам выборов.

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