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Лукашенко про санкції Заходу: "ми повинні симетрично відповісти"

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 12 січня, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про необхідність відповісти на санкції Заходу проти чинної білоруської влади. Він зазначив, що в країні працюють кілька тисяч іноземних підприємств.

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Про це повідомляє БелТА.

"Вони (країни, які ввели санкції, - ред.) повинні розуміти. У нас добре з добре цим підприємствам, якщо вони зробили кроки в неправильному напрямку і починають нас нахиляти - ми повинні відповісти симетрично", - сказав Лукашенко.

Він також додав, що бояться Захід не варто.

"Не треба боятися, треба вже їм показувати зуби. Але, тим не менш, свої підприємства, типу МЗКТ, "Амкодор", ще там одне-два, ми повинні їх підтримати", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що Захід нібито виступив проти Білорусі з метою підібратися до Росії.

Також раніше глава республіки закликав громадян країни "взяти голову в руки". Він вважає, що білорусам слід задуматися про майбутнє.

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