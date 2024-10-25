Лукашенко розповів, чим обернеться участь військ КНДР у війні проти України, - ISW

Відповідаючи на запитання ВВС, диктатор назвав "нісенітницею" інформацію про наміри північнокорейських військових взяти участь у війні з російськими військами проти України. На його думку, Путін "ніколи не буде намагатися переконати" іншу державу залучити свою армію до війни Росії в Україні. А розгортання збройних сил будь-якої держави, зокрема Білорусі, на лінії фронту в Україні, за його словами, було б "кроком до ескалації" війни.

Лукашенко підкреслив, що якщо "ми" (білоруси) будемо втягнуті у війну, це буде "шлях до ескалації", та що НАТО розгорне війська в Україні у відповідь на втручання іншої країни. Він вкотре заперечив причетність його країни до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що почалося частково з території Білорусі.

В інтерв'ю російському телеканалу "Россия 1" 23 жовтня Лукашенко заявив, що не вважає, що російському керівництву або військовим потрібні північнокорейські війська, адже на фронті достатньо російських сил і Кремль має суттєві мобілізаційні ресурси.

На думку білоруського лідера, Москва розуміє, що залучення північнокорейських військ до війни було б "небажаним для Росії" та що Захід відповість на це відправкою військ НАТО в Україну.

"Прокремлівське інформагентство ТАСС не публікувало меседжі Лукашенка про те, що використання північнокорейських сил у війні проти України не відповідає інтересам Росії. Агентство лише оприлюднило заяву диктатора, що НАТО розгорне війська в Україні у відповідь на участь у війні військових КНДР", - йдеться у звіті ISW.