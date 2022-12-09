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Лукашенко розчарувався в Меркель через заяву про "Мінські угоди": вчинила бридко

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Мінськ, П'ятниця 09 грудня 2022 15:58
Лукашенко розчарувався в Меркель через заяву про "Мінські угоди": вчинила бридко Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко обурився заявою ексканцлера Німеччини Ангели Меркель про те, що "Мінські угоди" допомогли Україні підготуватися, аби встояти перед Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пул Первого.

"Якби це так було б, як вона каже - це огидно. Але це не так. І це насправді… це не просто огидно. Це бридко. Я також цього не очікував. Президент Росії про це сказав: він не очікував такого випаду від Ангели Меркель. Вона вчинила дрібно, бридко. Вона хоче бути у тренді", - сказав самопроголошений лідер Білорусі.

Лукашенко вважає, що Меркель робить такі заяви, щоб виправдати себе та відкинути обвинувачення на тлі війни в Україні.

Нагадаємо, нещодавно колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що війна в Україні повинна закінчитися за столом переговорів, як і будь-який інший конфлікт.

У відповідь секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Україні не потрібен стіл для переговорів з РФ, оскільки поразку агресора українці можуть прийняти стоячи.

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