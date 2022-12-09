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Очередная истерика Лукашенко. Белорусский диктатор обиделся на заявление Меркель

Новина українською →
Минск, Пятница 09 декабря 2022 15:58
Очередная истерика Лукашенко. Белорусский диктатор обиделся на заявление Меркель Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко возмутился заявлением экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что "Минские соглашения" помогли Украине подготовиться, чтобы устоять перед Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пул Первого.

"Если бы это было так, как она говорит - это отвратительно. Но это не так. И это на самом деле… это не просто отвратительно. Это мерзко. Я тоже этого не ожидал. Президент России об этом сказал: он не ожидал такого выпада от Ангелы Меркель. Она поступила мелко, мерзко. Она хочет быть в тренде", - сказал самопровозглашенный лидер Беларуси.

Лукашенко считает, что Меркель делает такие заявления, чтобы оправдать себя и отвергнуть обвинения на фоне войны в Украине.

Напомним, недавно бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что война в Украине должна завершиться за столом переговоров, как и любой другой конфликт.

В ответ секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Украине не нужен стола для переговоров с РФ, поскольку поражение агрессора украинцы могут принять стоя.

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