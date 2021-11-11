ru ua
Чт, 11 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Лукашенко о российских самолетах на границе: они способны нести ядерное оружие

Новина українською →
Минск, Четверг 11 ноября 2021 12:24
Лукашенко о российских самолетах на границе: они способны нести ядерное оружие Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Лидер белорусского правящего режима Александр Лукашенко заявил, что российские бомбардировщики были привлечены к патрулированию границы с Польшей, чтобы контролировать ситуацию. Эти самолеты способны нести ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

"Как я вчера заметил, они (Россия, - ред.) направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами", - отметил Лукашенко.

По его словам, российские самолеты будут контролировать границу с Украиной, Польшей и странами Балтии.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 ноября границу Беларуси с Польшей начали патрулировать российские бомбардировщики ТУ-22М3. Данные полеты будут выполняться на постоянной основе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Российская Федерация Беларусь
NEWS
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку