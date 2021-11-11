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Лукашенко про російські літаки на кордоні: вони здатні нести ядерну зброю

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Мінськ, Четвер 11 листопада 2021 12:24
Лукашенко про російські літаки на кордоні: вони здатні нести ядерну зброю Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Лідер білоруського правлячого режиму Олександр Лукашенко заявив, що російські бомбардувальники були залучені до патрулювання кордону з Польщею, щоб контролювати ситуацію. Ці літаки здатні нести ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

"Як я вчора помітив, вони (Росія, - ред.) направили сюди стратегічні бомбардувальники в супроводі наших винищувачів. Ми повинні постійно моніторити ситуацію на кордоні. Нехай пищать, кричать. Так, це бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю. Але у нас немає іншого виходу. Ми повинні бачити, що вони там роблять за межами", - зазначив Лукашенко.

За його словами, російські літаки контролюватимуть кордон з Україною, Польщею та країнами Балтії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 листопада кордон Білорусі з Польщею почали патрулювати російські бомбардувальники ТУ-22М3. Дані польоти будуть виконуватися на постійній основі.

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Олександр Лукашенко Російська Федерація Білорусь
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