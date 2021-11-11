Лукашенко про російські літаки на кордоні: вони здатні нести ядерну зброю

Лідер білоруського правлячого режиму Олександр Лукашенко заявив, що російські бомбардувальники були залучені до патрулювання кордону з Польщею, щоб контролювати ситуацію. Ці літаки здатні нести ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА .

"Як я вчора помітив, вони (Росія, - ред.) направили сюди стратегічні бомбардувальники в супроводі наших винищувачів. Ми повинні постійно моніторити ситуацію на кордоні. Нехай пищать, кричать. Так, це бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю. Але у нас немає іншого виходу. Ми повинні бачити, що вони там роблять за межами", - зазначив Лукашенко.

За його словами, російські літаки контролюватимуть кордон з Україною, Польщею та країнами Балтії.