Лукашенко: Россия поставит в Беларусь современное вооружение

Александр Лукашенко заявил, что Россия поставит в Беларусь современное вооружение. Однако, по его словам, он с президентом РФ Владимиром Путиным не говорил о переброске Вооруженных сил России в Беларусь на постоянной основе.

Лукашенко рассказал, что будет в случае обострения военной обстановки в стране.

"Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь", - заявил он.

Лукашенко поручил соответствующим должностным лицам определиться с российскими коллегами, что из современного вооружения прежде всего необходимо Беларуси.