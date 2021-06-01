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Лукашенко: Росія поставить в Білорусь сучасне озброєння

Автор: Анастасія Рокитна

Олександр Лукашенко заявив, що Росія поставить в Білорусь сучасне озброєння. Однак, за його словами, він з президентом РФ Володимиром Путіним не говорив про перекидання Збройних сил Росії в Білорусь на постійній основі.

Про це повідомляє видання "СБ. Беларусь сегодня".

Лукашенко розповів, що буде в разі загострення військової обстановки в країні.

"Буде якась настороженість, будемо ми бачити активізацію в НАТО, аж до військового конфлікту, протягом доби російські підрозділи і війська будуть перекинуті в Білорусь", - заявив він.

Лукашенко доручив відповідним посадовим особам визначитися з російськими колегами, що з сучасного озброєння насамперед необхідно Білорусі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав загрозою для України "справжню союзну державу" Росії та Білорусі.

Зазначимо, Путін пообіцяв Лукашенку другий транш на 500 млн доларів.

Раніше Лукашенко заявляв, що Білорусь і Росія можуть завершити створення Союзної держави вже восени 2021 року.

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