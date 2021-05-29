Путин пообещал Лукашенко второй транш на 500 млн долларов

На встрече президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко стороны договорились о втором транше на 500 млн долларов. Ожидается, что Москва перечислит деньги в ближайшее время.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости" .

По его словам, транш на 500 млн долларов обсуждался на сегодняшних переговоров.

"Это второй транш. Он ранее был анонсирован до всех историй с самолетом", - отметил Песков.

Он подчеркнул, что, как и планировалось, транш должен быть переведен до конца июня.

"Для этого не остается никаких препятствий", - добавил Песков.