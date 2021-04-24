Лукашенко рассказал, как якобы готовился госпереворот в Беларуси

По словам Лукашенко, изначально его якобы планировали ликвидировать в ходе парада Победы 9 мая, однако были вынуждены отказаться от этого плана из-за сложности его реализации.

Также якобы рассматривался вариант с нападением на президентский кортеж - для этого участники подготовки переворота якобы закупили гранатометы. Но автомобили кортежа в целях безопасности всегда передвигаются на высокой скорости, поэтому попасть в них довольно сложно, сообщил Лукашенко.

Третий сценарий якобы предполагал вооруженное нападение на загородную резиденцию Лукашенко. На уничтожение самой резиденции предполагалось якобы выделить 10 миллионов долларов, еще 1 миллион долларов должен был получить снайпер, который должен был застрелить белорусского президента, заявил Лукашенко.

При этом Лукашенко подчеркнул, что обо всех этих "планах" ему стало известно заранее.