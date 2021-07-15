Лукашенко расширил полномочия силовиков и разрешил привлекать армию к разгону протестов

Александр Лукашенко подписал закон, разрешающий привлекать вооруженные силы Беларуси к разгону протестов. Кроме того он расширил полномочия силовых органов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы главы государства "Пул первого" .

Отмечается, что закон составлялся "с учетом полученного практического опыта". В документе указываются задачи для Вооруженных сил Беларуси. Среди них:

борьба с терроризмом;

общественной безопасности;

пресечение массовых беспорядков;

обеспечение безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов.

Закон также расширяет перечень силовых, которые привлекаются к обеспечению режима чрезвычайного положения (ЧП). Делается это "за счет включения их в число военизированных организаций" К ним относятся:

силы и средства МЧС (министерства чрезвычайных ситуаций);

Следственного комитета;

Государственного комитета судебных экспертиз и Департамента финансовых расследований.

При этом закон дополняет их новыми задачами, включая:

предупреждение и пресечение беспорядков;

обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности.

В документе прописано определение, что именно считается беспорядки при введении ЧП. Это действия, которые сопровождаются насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан:

попытки насильственного изменения конституционного строя;

попытки захвата или присвоения власти;

вооруженный мятеж;

массовые беспорядки;

межнациональные и межконфессиональные конфликты.

В законе уточнен перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений при ЧП. В частности, добавлена возможность приостановки выпуска и распространения продукции СМИ, вводится особый порядок аккредитации журналистов, а также ограниченный доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.