Лукашенко расширил полномочия силовиков и разрешил привлекать армию к разгону протестов
Александр Лукашенко подписал закон, разрешающий привлекать вооруженные силы Беларуси к разгону протестов. Кроме того он расширил полномочия силовых органов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы главы государства "Пул первого".
Отмечается, что закон составлялся "с учетом полученного практического опыта". В документе указываются задачи для Вооруженных сил Беларуси. Среди них:
- борьба с терроризмом;
- общественной безопасности;
- пресечение массовых беспорядков;
- обеспечение безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов.
Закон также расширяет перечень силовых, которые привлекаются к обеспечению режима чрезвычайного положения (ЧП). Делается это "за счет включения их в число военизированных организаций" К ним относятся:
- силы и средства МЧС (министерства чрезвычайных ситуаций);
- Следственного комитета;
- Государственного комитета судебных экспертиз и Департамента финансовых расследований.
При этом закон дополняет их новыми задачами, включая:
- предупреждение и пресечение беспорядков;
- обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности.
В документе прописано определение, что именно считается беспорядки при введении ЧП. Это действия, которые сопровождаются насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан:
- попытки насильственного изменения конституционного строя;
- попытки захвата или присвоения власти;
- вооруженный мятеж;
- массовые беспорядки;
- межнациональные и межконфессиональные конфликты.
В законе уточнен перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений при ЧП. В частности, добавлена возможность приостановки выпуска и распространения продукции СМИ, вводится особый порядок аккредитации журналистов, а также ограниченный доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.
Напомним, в мае Лукашенко разрешил силовикам применять боевую и специальную технику против участников протестов.
Отметим, в августе 2020 года в Беларуси вспыхнули протесты после президентских выборов. Лукашенко обвинил в их организации США, Польшу, Литву, Украину и Чехию.