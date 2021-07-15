Лукашенко розширив повноваження силовиків і дозволив залучати армію до розгону протестів
Олександр Лукашенко підписав закон, що дозволяє залучати збройні сили Білорусі до розгону протестів. Крім того, він розширив повноваження силових органів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал прес-служби глави держави "Пул першого".
Зазначається, що закон складався "з урахуванням отриманого практичного досвіду". У документі вказуються завдання для Збройних сил Білорусі. Серед них:
- боротьба з тероризмом;
- громадської безпеки;
- припинення масових заворушень;
- забезпечення безпеки охоронюваних осіб і охоронюваних об'єктів.
Закон також розширює перелік силових, які залучаються до забезпечення режиму надзвичайного стану (НП). Робиться це "коштом включення їх в число воєнізованих організацій" до них відносяться:
- сили і засоби МНС (Міністерства надзвичайних ситуацій);
- Слідчого комітету;
- Державного комітету судових експертиз та Департаменту фінансових розслідувань.
При цьому закон доповнює їх новими завданнями, включаючи:
- попередження та припинення заворушень;
- забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки.
У документі прописано визначення, що саме вважається безладом при введенні НП. Це дії, які супроводжуються насильницькими діями, що створюють безпосередню загрозу життю і безпеці громадян:
- спроби насильницької зміни конституційного ладу;
- спроби захоплення або привласнення влади;
- збройний заколот;
- масові заворушення;
- міжнаціональні та міжконфесійні конфлікти.
У Законі уточнено перелік можливих надзвичайних заходів і тимчасових обмежень при НП. Зокрема, додано можливість призупинення випуску та розповсюдження продукції ЗМІ, запроваджується особливий порядок акредитації журналістів, а також обмежений доступ до інтернет-ресурсів та мережевих видань.
Нагадаємо, в травні Лукашенко дозволив силовикам застосовувати бойову і спеціальну техніку проти учасників протестів.
Відзначимо, в серпні 2020 року у Білорусі спалахнули протести після президентських виборів. Лукашенко звинуватив в їх організації США, Польщу, Литву, Україну і Чехію.