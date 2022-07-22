UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лукашенко распорядился заочно судить бежавших из страны белорусов

Фото: Александр Лукашенко, президент Беларуси (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, разрешающий заочный суд над гражданами, покинувшими страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Александра Лукашенко.

Изменения предусматривают введение института "специального производства", в стране появятся так называемые заочные суды. Уголовные дела могут рассматривать даже в случае, если обвиняемый находится за пределами Билоруси.

Согласно докуметов, заочно будут судить обвиняемых по 48 статьям о: терроризм, геноцид, наемничество, измену государству, диверсии, создание экстремистского формирования или участия в нем, а также по статьям о массовых беспорядках и призывы к санкциям.

Кроме того, закон вводит обжалование приговоров в кассации. Жалобы и протесты будут рассматривать в городском суде Минска и в областных президиумах. В апелляционном порядке теперь можно будет обжаловать приговоры, вынесенные Верховным судом Беларуси, если тот был судом первой инстанции.

Напомним, Лукашенко зазявил, что в войне Украины с Россией он выполняет миротворческую миссию.

При этом он назвал вторжение России в Украину с территории Беларуси вынужденным, поскольку "украинцы и НАТО также собирались атаковать".

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоБеларусь