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"Самая главная" за всю историю: Лукашенко назвал роль Беларуси в войне в Украине

Новина українською →
Минск, Четверг 21 июля 2022 23:45
"Самая главная" за всю историю: Лукашенко назвал роль Беларуси в войне в Украине Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь в войне в Украине выполняет роль миротворца. В то же время он обвинил Запад в остановке мирных переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Пул Первого", который обнародовал выдержки из интервью лидера белорусского режима французскому информационному агенству AFP.

Эту "миссию" политик назвал "самой большой" за всю историю своей страны.

"Первая миротворческая. Как только начался этот конфликт, зная в общем, без деталей, что происходит и что произойдет, я целый день звонил к Зеленскому и просил его: "Володя, сядь, пожалуйста, за стол переговоров. Это же тебе не во вред. Общайтесь. Любой мир всегда лучше лучшей войны", - сказал Лукашенко.

На этом диктатор не остановился и обвинил Запад, в частности США и Великобританию, в том, что они якобы запретили Украине продолжать переговоры, которые происходили в Беларуси.

Напомним, Лукашенко назвал вторжение России в Украину с территории Беларуси вынужденным, поскольку "украинцы и НАТО также собирались атаковать".

К слову, лидер белорусского режима еще и заговорил о признании квазиреспублик "ЛДНР""если в этом будет смысл".

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Александр Лукашенко Беларусь Война России против Украины
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