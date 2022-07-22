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Лукашенко распорядился заочно судить бежавших из страны белорусов

Новина українською →
Украина, Пятница 22 июля 2022 15:44
Лукашенко распорядился заочно судить бежавших из страны белорусов Фото: Александр Лукашенко, президент Беларуси (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, разрешающий заочный суд над гражданами, покинувшими страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Александра Лукашенко.

Изменения предусматривают введение института "специального производства", в стране появятся так называемые заочные суды. Уголовные дела могут рассматривать даже в случае, если обвиняемый находится за пределами Билоруси.

Согласно докуметов, заочно будут судить обвиняемых по 48 статьям о: терроризм, геноцид, наемничество, измену государству, диверсии, создание экстремистского формирования или участия в нем, а также по статьям о массовых беспорядках и призывы к санкциям.

Кроме того, закон вводит обжалование приговоров в кассации. Жалобы и протесты будут рассматривать в городском суде Минска и в областных президиумах. В апелляционном порядке теперь можно будет обжаловать приговоры, вынесенные Верховным судом Беларуси, если тот был судом первой инстанции.

Напомним, Лукашенко зазявил, что в войне Украины с Россией он выполняет миротворческую миссию.

При этом он назвал вторжение России в Украину с территории Беларуси вынужденным, поскольку "украинцы и НАТО также собирались атаковать".

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