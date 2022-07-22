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Лукашенко розпорядився заочно судити білорусів, які втекли з країни

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Україна, П'ятниця 22 липня 2022 15:44
Лукашенко розпорядився заочно судити білорусів, які втекли з країни Фото: Олександр Лукашенко, президент Білорусі (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який дозволяє заочний суд над громадянами, які залишили країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Олександра Лукашенка.

Зміни передбачають введення інституту "спеціального провадження", в країні з'являться так звані заочні суди. Кримінальні справи можуть розглядати навіть у випадку, якщо обвинувачений перебуває за межами Билорусі.

Згідно з докуметом, заочно судитимуть обвинувачених за 48 статтями про: тероризм, геноцид, найманство, зраду державі, диверсії, створення екстремістського формування або участі в ньому, а також за статтями про масові заворушення і заклики до санкцій.

Крім того, закон вводить оскарження вироків в касації. Скарги та протести розглядатимуть у міському суді Мінська та в обласних президіях. В апеляційному порядку тепер можна буде оскаржити вироки, винесені Верховним судом Білорусі, якщо той був судом першої інстанції.

Нагадаємо, Лукашенко зазявив, що у війні України з Росією він виконує миротворчу місію.

При цьому він назвав вторгнення Росії в Україну з території Білорусі вимушеним, оскільки "українці та НАТО також збиралися атакувати".

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