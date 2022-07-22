Лукашенко розпорядився заочно судити білорусів, які втекли з країни
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який дозволяє заочний суд над громадянами, які залишили країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Олександра Лукашенка.
Зміни передбачають введення інституту "спеціального провадження", в країні з'являться так звані заочні суди. Кримінальні справи можуть розглядати навіть у випадку, якщо обвинувачений перебуває за межами Билорусі.
Згідно з докуметом, заочно судитимуть обвинувачених за 48 статтями про: тероризм, геноцид, найманство, зраду державі, диверсії, створення екстремістського формування або участі в ньому, а також за статтями про масові заворушення і заклики до санкцій.
Крім того, закон вводить оскарження вироків в касації. Скарги та протести розглядатимуть у міському суді Мінська та в обласних президіях. В апеляційному порядку тепер можна буде оскаржити вироки, винесені Верховним судом Білорусі, якщо той був судом першої інстанції.
Нагадаємо, Лукашенко зазявив, що у війні України з Росією він виконує миротворчу місію.
При цьому він назвав вторгнення Росії в Україну з території Білорусі вимушеним, оскільки "українці та НАТО також збиралися атакувати".