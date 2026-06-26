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Лукашенко внезапно встретился с Путиным после требований не втягивать Беларусь в войну

22:45 26.06.2026 Пт
2 мин
О встрече объявили лишь со временем
aimg Валерия Абабина
Лукашенко внезапно встретился с Путиным после требований не втягивать Беларусь в войну Фото: белорусский и российский диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин (kremlin ru)
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Белорусский диктатор Александр Лукашенко неожиданно встретился с Путиным в частной резиденции на Валдае, где тот почти никогда не проводит официальные переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Агентство".

По данным издания, Минск и Кремль объявили о встрече только после того, как Лукашенко, вероятно, уже вернулся в Беларусь.

На неожиданность визита указывает несколько деталей. По данным FlightRadar, самолет Лукашенко вылетел из Минска в 9:46 по московскому времени и выключил транспондер над Тверской областью.

Поздним днем тот же борт приземлился в Минске. На трассе М-11 вблизи резиденции останавливали движение. OSINT-анализ издания показал, что аэродром со снятого видео похож на "Хотилово-2" в Тверской области.

Кремль подтвердил встречу только после ее завершения. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что лидеры обсудили повестку дня Союзного государства, торгово-экономическое сотрудничество и региональную безопасность. Официальных заявлений по итогам не будет, добавил он.

По информации "Агентства", встреча состоялась на следующий день после того, как Лукашенко публично потребовал от посла России Бориса Грызлова не втягивать Минск в войну с Украиной.

Напомним, по данным Wall Street Journal, Путин шантажирует Лукашенко в целях открытия второго фронта против Украины с белорусской территории. В то же время Россия ищет юридическую основу , чтобы привлечь граждан Беларуси к своим вооруженным силам через конструкцию Союзного государства. Вчера Лукашенкозаявил , что в Минске якобы встречался с представителями Зеленского.

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