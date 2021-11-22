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Лукашенко провел параллель с Путиным и назвал условие переговоров с Тихановской

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Минск, Понедельник 22 ноября 2021 12:14
Лукашенко провел параллель с Путиным и назвал условие переговоров с Тихановской Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Юлия Бойко

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко рассказал, когда начнет переговоры с оппозиционеркой Светланой Тихановской. По его словам, сначала российский президент Владимир Путин должен начать переговоры с Алексеем Навальным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для BBC.

В частности, он ответил на вопрос, советовал ли ему Путин, как вести себя с оппозицией.

"Слушайте, Владимир Путин мне ничего не советовал. Вот я с ним сейчас больше часа говорил, и никаких советов с его стороны я не услышал. Я могу параллель провести - вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой (Тихановской, - ред.) начну вести переговоры", - отметил Лукашенко.

Он также ответил на вопрос, хочет ли он, чтобы Путин с Навальным сели за стол переговоров.

"Это его проблемы. Я в такие хотелки не играю. Для меня, если вы хотите мою точку зрения знать, Навальный - это продажный человек. И Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров. Потому что он не оппозиционер, он предатель интересов России", - добавил Лукашенко.

Отметим, на прошлой неделе Путин призывал белорусские власти к диалогу с оппозицией.

Напомним, Лукашенко признал массовые избиения задержанных на протестах после выборов президента Беларуси в 2020 году.

Оппозиционерка Светлана Тихановская признается белорусским лидером в странах западной демократии. В Беларуси на нее заведено несколько уголовных дел.

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