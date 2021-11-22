Лукашенко провів паралель з Путіним і назвав умову переговорів з Тихановською

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко розповів, коли почне переговори з опозиціонеркою Світланою Тихановською. За його словами, спочатку російський президент Володимир Путін повинен почати переговори з Олексієм Навальним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для BBC.

Зокрема, він відповів на запитання, чи радив йому Путін, як поводитися з опозицією.

"Слухайте, Володимир Путін мені нічого не радив. Ось я з ним зараз більше години говорив, і ніяких порад з його боку я не почув. Я можу паралель провести - ось як тільки Путін з Навальним сядуть за стіл переговорів, я миттєво зі Світланою (Тихановською, - ред.) почну вести переговори", - зазначив Лукашенко.

Він також відповів на питання, чи хоче він, щоб Путін з Навальним сіли за стіл переговорів.

"Це його проблеми. Я в такі хотілки не граю. Для мене, якщо ви хочете мою точку зору знати, Навальний - це продажна людина. І Путін з ним ніколи не сяде за стіл переговорів. Тому що він не опозиціонер, він зрадник інтересів Росії", - додав Лукашенко.

Зазначимо, минулого тижня Путін закликав білоруську владу до діалогу з опозицією.