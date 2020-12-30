Лукашенко о протестах: попытка возродить нацизм провалилась

Белорусский президент Александр Лукашенко уверен, что протесты в Беларуси являются якобы попыткой возродить нацизм. Он также считает, что она провалилась.
Об этом он заявил при посещении минского ОМОНа, передает БЕЛТА.
По его словам, протесты утихли и люди увидели, что ведущую роль в организации протестов играют "зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты".
"Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с БЧБ-флагами и портретами фюрера", - заявил Лукашенко.
Он также отметил, что попытка возродить подобное дни фактически захлебнулась по простой причине.
"Невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина (во Второй мировой войне, - ред.)", - добавил Лукашенко.
Отметим, протесты в Беларуси продолжаются после выборов президента в августе 2020 года, наиболее массовые акции проходят по выходным, участников протестов постоянно задерживают.
Также ранее сообщалось, что Украина упростила выдачу вида на жительство гражданам Беларуси.