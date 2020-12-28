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Кулеба сомневается в западном векторе Беларуси в обозримом будущем

Киев, Понедельник 28 декабря 2020 17:20
Кулеба сомневается в западном векторе Беларуси в обозримом будущем
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сомневается, что в обозримом будущем Беларусь будет развиваться в прозападном направлении. Российская Федерация слишком глубоко проникла в нее.

Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Internationale Politik.

По его словам, влияние западных страны на события в Беларуси крайне ограничено.

"В любом случае, я не вижу, как Беларусь может развиваться в прозападном направлении в обозримом будущем. России удалось настолько глубоко проникнуть в белорусскую элиту, экономику, общество и политику, а также в аппарат безопасности и вооруженные силы, что кардинального изменения ситуации вряд ли можно ожидать, даже если (Александра, - ред.) Лукашенко в какой-то момент сменит другой лидер", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что сегодняшнее народное движение в Беларуси находится на перепутье: оставаться верным мирному протесту в традициях Махатмы Ганди или радикализоваться под репрессиями режима.

"В любом случае демократическая часть белорусского общества переживает процесс созревания, что, однако, потребует высокой цены. Это цена, которую такие страны, как Украина, Польша и страны Балтии, должны были заплатить в своей борьбе за независимость и демократию", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что если Россия установит полный контроль над Беларусью, то российская армия сможет окружить половину Украины.

Также он считает нецелесообразным введение экономических санкций против Беларуси.

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Новости Украины Политика Российская ФедерацияБеларусьДмитрий Кулеба

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