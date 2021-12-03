У Лукашенко призывают европейских политиков одуматься из-за санкций

Европейский союз расширил санкционный список против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Глубина абсурда как непосредственно решения Европейского союза об очередных санкциях против суверенной Беларуси, так и самого его содержания уже с трудом поддается пониманию", - говорится в сообщении.

ЕС обвиняет Беларусь в том, что она побуждает мигрантов приезжать на свою территорию, а затем подталкивает тысячи из них пересечь границу в Польшу и другие соседние государства Евросоюза в ответ на санкции, введенные против Минска.

"В пакет включены белорусские предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису. За этим скрывается желание избавиться от конкурентов", - добавляют в МИД Беларуси.

Сообщается, что "вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии - Евросоюзе. Все еще призываем европейских политиков одуматься".