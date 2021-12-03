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У Лукашенка закликають європейських політиків одуматися через санкції

Автор: Анна Полисученко

Міністерство закордонних справ Білорусі опублікувало заяву "у зв'язку з прийняттям ЄС чергового пакету санкцій щодо Білорусі". У ньому воно закликало "європейських політиків одуматися".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на МЗС Білорусі.

Європейський союз розширив санкційний список проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Глибина абсурду як безпосередньо рішення Європейського Союзу про чергові санкції проти суверенної Білорусі, так і самого його змісту вже насилу піддається розумінню", - йдеться в повідомленні.

ЄС звинувачує Білорусь в тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав Євросоюзу у відповідь на санкції, введені проти Мінська.

"У пакет включені білоруські підприємства, які не мають ніякого відношення до міграційної кризи. За цим ховається бажання позбутися конкурентів", - додають в МЗС Білорусі.

Повідомляється, що "вина за все лежить виключно на ініціаторі санкційної спіралі і агресії - Євросоюзі. Все ще закликаємо європейських політиків одуматися".

Раніше ми писали про те, хто потрапив до списку нових санкцій ЄС проти Білорусі.

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Білорусь