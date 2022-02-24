Лукашенко про визнання "ЛДНР": ми зробимо так, як буде потрібно Білорусі та Росії

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь може визнати терористичні угруповання "ДНР" і "ЛНР". Він додав, що це питання вже стоїть на порядку денному.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".