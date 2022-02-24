Лукашенко про визнання "ЛДНР": ми зробимо так, як буде потрібно Білорусі та Росії
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь може визнати терористичні угруповання "ДНР" і "ЛНР". Він додав, що це питання вже стоїть на порядку денному.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".
"У нас це питання на порядку денному стоїть, і найближчим часом ми зробимо так, як буде потрібно і нам, і Росії", - заявив Лукашенко.
Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь і Росія посилюватимуть військову співпрацю і проводитимуть спільні військові маневри.
Як повідомляло РБК-Україна, у Харківській області під час обстрілів загинула дитина.