Лукашенко признал зависимость "оборонки" от импортных компонентов

"Даже в оборонной сфере мы пока еще зависимы от импортных компонентов, особенно тех, которые мы никогда не будем производить в Беларуси в силу того, что нам просто штучно они нужны, единично, и создавать огромные заводы за миллиарды долларов, чтобы себя оснастить, - какой идиот это будет делать. Это просто нерентабельно", - заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что необходимо устранить зависимость от зарубежных компонентов, назвав эту задачу стратегической.

"На основе собственных решений должны работать национальные дата-центры, узлы обработки банковских операций, средства мониторинга общественной безопасности", - добавил он.