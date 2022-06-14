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Лукашенко признал зависимость "оборонки" от импортных компонентов

Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Белорусский диктатор Александр Лукашенко признал критическую зависимость оборонной сферы от импортных компонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Зеркало".

"Даже в оборонной сфере мы пока еще зависимы от импортных компонентов, особенно тех, которые мы никогда не будем производить в Беларуси в силу того, что нам просто штучно они нужны, единично, и создавать огромные заводы за миллиарды долларов, чтобы себя оснастить, - какой идиот это будет делать. Это просто нерентабельно", - заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что необходимо устранить зависимость от зарубежных компонентов, назвав эту задачу стратегической.

"На основе собственных решений должны работать национальные дата-центры, узлы обработки банковских операций, средства мониторинга общественной безопасности", - добавил он.

Напомним, рядом с украинскими границами Беларусь разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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