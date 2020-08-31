ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Лукашенко признал авторитарность системы Беларуси

Минск, Понедельник 31 августа 2020 12:12
Лукашенко признал авторитарность системы Беларуси
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Беларуси Александр Лукашенко признал авторитарность системы общественной жизни в стране. Он отметил, что сейчас идет подготовка изменений в Конституцию, которыми хотят создать систему, не завязанную на личности.

Об этом заявил Лукашенко во время встречи с главой Верховного суда Беларуси Валентином Сукало, передает БелТА.

"Я считаю, что, несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко", - сказал он.

Лукашенко добавил, что сейчас идет работа уже над третьим вариантом Конституции Беларуси и попросил главу Верховного суда подключиться к работе над документом.

Напомним, в Беларуси уже более 22 дней продолжаются протесты в связи с президентскими выборами, которые прошли 9 августа; по официальным результатам ЦИК победу в них одержал Александр Лукашенко, при этом оппозиция сообщала о масштабных фальсификациях.

В результате, в Беларуси был создан Координационный совет оппозиции, который начал подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию страны, что позволит провести новые президентские выборы.

Ранее Лукашенко заявил, что после внесения изменений в Конституцию Беларуси могут состояться новые выборы президента.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусьКонституция
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь