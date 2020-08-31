Лукашенко признал авторитарность системы Беларуси

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Беларуси Александр Лукашенко признал авторитарность системы общественной жизни в стране. Он отметил, что сейчас идет подготовка изменений в Конституцию, которыми хотят создать систему, не завязанную на личности.

Об этом заявил Лукашенко во время встречи с главой Верховного суда Беларуси Валентином Сукало, передает БелТА.

"Я считаю, что, несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко", - сказал он.

Лукашенко добавил, что сейчас идет работа уже над третьим вариантом Конституции Беларуси и попросил главу Верховного суда подключиться к работе над документом.

Напомним, в Беларуси уже более 22 дней продолжаются протесты в связи с президентскими выборами, которые прошли 9 августа; по официальным результатам ЦИК победу в них одержал Александр Лукашенко, при этом оппозиция сообщала о масштабных фальсификациях.

В результате, в Беларуси был создан Координационный совет оппозиции, который начал подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию страны, что позволит провести новые президентские выборы.

Ранее Лукашенко заявил, что после внесения изменений в Конституцию Беларуси могут состояться новые выборы президента.