Лукашенко визнав авторитарність системи Білорусі

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав авторитарність системи суспільного життя в країні. Він зазначив, що зараз йде підготовка змін до Конституції, якими хочуть створити систему, не зав'язану на особистості.

Про це заявив Лукашенко під час зустрічі з головою Верховного суду Білорусі Валентином Сукало, передає БелТА.

"Я вважаю, що, незважаючи на те, що у нас кілька авторитарна система устрою суспільного життя, тим не менш, президент оберігає і охороняє суди. Але це особистісний момент, а треба зробити так, щоб працювала система, не зав'язана на особистості, в тому числі Лукашенка", - сказав він.

Лукашенко додав, що зараз йде робота вже над третім варіантом Конституції Білорусі та попросив голову Верховного суду підключитися до роботи над документом.

Нагадаємо, у Білорусі вже більше 22 днів тривають протести у зв'язку з президентськими виборами, які пройшли 9 серпня; за офіційними результатами ЦВК, перемогу на них отримав Олександр Лукашенко, при цьому опозиція повідомляла про масштабні фальсифікації.

В результаті, в Білорусі було створено Координаційну раду опозиції, яка розпочала підготовку до референдуму про зміни до Конституції країни, що дозволить провести нові президентські вибори.

Раніше Лукашенко заявив, що після внесення змін до Конституції Білорусі можуть відбутися нові вибори президента.