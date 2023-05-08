UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лукашенко приїхав на парад до Путіна: хто ще відвідає диктатора

Фото: російський диктатор Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні, 8 травня, приїхав до Москви. Він стане не єдиним лідером, який відвідає столицю країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Пул Первого".

Видання опублікувало відео, на якому можна побачити, що Лукашенко приземлився у Москві на своєму літаку. При цьому раніше у мережі з'являлася інформація про те, що лідер білоруського режиму може проігнорувати парад до 9 травня у Мінську.

Але гостем російського диктатора Володимира Путіна на параді буде не лише самопроголошений президент РБ. Свої візити також анонсували:

  • президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв;
  • президент Таджикистану Емомалі Рахмон;
  • прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян;
  • президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв;
  • президент Киргизстану Садир Жапаров.

Таким чином, у Москві будуть знаходитися усі лідери країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що правоохоронці у Києві посилено патрулюють вулиці міста, парки та сквери 8 та 9 травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоРосійська ФедераціяБілорусьКазахстан9 МаяАрмения