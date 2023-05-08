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Лукашенко приехал на парад к Путину: кто еще посетит диктатора

Фото: российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 8 мая, приехал в Москву. Он станет не единственным лидером, который посетит столицу страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Пул Первого".

Издание опубликовало видео, на котором можно заметить, что Лукашенко приземлился в Москве на своем самолете. При этом ранее в сети появлялась информация о том, что лидер белорусского режима может проигнорировать парад к 9 мая в Минске.

Но гостем российского диктатора Владимира Путина на параде будет не только самопровозглашенный президент РБ. Свои визиты также анонсировали:

  • президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
  • президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
  • премьер-министр Армении Никол Пашинян;
  • президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;
  • президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Таким образом, в Москве будут находиться все лидеры стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Напомним, ранее стало известно, что правоохранители в Киеве усиленно патрулируют улицы города, парки и скверы 8 и 9 мая.

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