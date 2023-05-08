Лукашенко приехал на парад к Путину: кто еще посетит диктатора

Издание опубликовало видео, на котором можно заметить, что Лукашенко приземлился в Москве на своем самолете. При этом ранее в сети появлялась информация о том, что лидер белорусского режима может проигнорировать парад к 9 мая в Минске.

Но гостем российского диктатора Владимира Путина на параде будет не только самопровозглашенный президент РБ. Свои визиты также анонсировали:

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

президент Таджикистана Эмомали Рахмон;

премьер-министр Армении Никол Пашинян;

президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;

президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Таким образом, в Москве будут находиться все лидеры стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).