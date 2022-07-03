UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лукашенко о привлечении Беларуси в войну против Украины: наше участие мною определено давно

Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В союзе Беларуси и России создана единая группировка Вооруженных сил. Поэтому участие беларусской армии в войне против Украины было определено давно.

Об этом заявил беларусский диктатор Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"У нас создана уже давно в союзе Беларуси и России единая группировка вооруженных сил? Фактически единая армия. Вы же это все знали, так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в "спецоперации" мною определено давно", - заявил он.

Лукашенко добавил, что в первый день нападения России на Украину он якобы заявил, что белорусы "никому не позволят стрелять в спину русскому человеку".

По его словам, белорусы заняли "оборону от Брестской крепости по южные границы для того, чтобы не допустить этого удара в спину россиянам со стороны натовских войск".

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь не стремится воевать в Украине, поскольку ей эта война не нужна.

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что готовы к возможному нападению Беларуси и предупредят о нем заблаговременно.

Тем временем, по оценке украинской разведки, на сегодня нет прямой угрозы наступления белорусской армии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоБеларусьВойна России против Украины